Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15,3 тыс. человек, 509 танков, 1556 бронированных машин, 99 самолетов, 123 вертолета
14 55349
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составляют:
личного состава – около 15300 человек,
танков - 509 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
артиллерийских систем – 252 ед,
РСЗО - 80г,
средства ПВО - 45 ед,
самолетов – 99 ед,
вертолетов - 123 ед,
автомобильной техники - 1000 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 70,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.
Специальная техника - 15.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.