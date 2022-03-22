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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15,3 тыс. человек, 509 танков, 1556 бронированных машин, 99 самолетов, 123 вертолета

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15,3 тыс. человек, 509 танков, 1556 бронированных машин, 99 самолетов, 123 вертолета
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 15300 человек,

танков - 509 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,

артиллерийских систем – 252 ед,

РСЗО - 80г,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 99 ед,

вертолетов - 123 ед,

автомобильной техники - 1000 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35.

Специальная техника - 15.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Генштаб МО РФ: без потерь.
  • Мобильный крематорий
    С каждым дохлым кацапом мир становится чуточку лучше.
  • Garinich
    Хлопці, сьогодні вкрай потрібен літачок, шоб зовсім гарно віглядало.
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