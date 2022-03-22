Ломаченко отказался от боя с Камбососом: остается защищать Украину. Австралийский боксер поддержал решение украинца: "Благослови тебя Господь!"

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, анонсированным еще перед войной, чтобы остаться и защищать Украину.

Лу Ди Белла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа, подтвердил, что экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко не будет боксировать с его клиентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я говорил с Эгисом Климасом, и он подтвердил, что Ломаченко не сможет подраться с Джорджем. Он поблагодарил меня и Камбосос за то, что мы дали ему время подумать.

Читайте также: Боб Арум все еще надеется, что Ломаченко и Усик уедут из Украины

Когда правительство Украины заявило, что готово выпустить Ломаченко из страны, но при этом сам Василий никак это не прокомментировал, мы подозревали, что с большой вероятностью он останется дома. Так что мы не были в шоке.

Мы восхищаемся его поступком. Мы считаем, что тот поединок, в котором он сейчас участвует, значительно важнее бокса. Все наши мысли и молитвы с ним, его семьей и всеми гражданами Украины.

То, через что они проходят, несомненно – гораздо важнее любого боксерского матча", – сказал Ди Белла.

Также смотрите: Боксер Ломаченко вступил в тероборону. ФОТО

34-летний Ломаченко – член батальона территориальной обороны. Несмотря на запрет выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет, у Ломаченко есть такое разрешение – ради чемпионских боев.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос-младший прокомментировал решение Василия Ломаченко отказаться от боя с ним и остаться в Украине, чтобы защищать свою страну от военной агрессии России, пишет sportarena.com.

"Ломаченко, я уважаю твое решение и полностью его понимаю. Молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и как только я вытру пол Девином, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов. Благослови тебя Господь!" - написал Камбосос.