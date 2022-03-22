Ночью российские оккупанты нанесли удар по морскому порту Николаев

Ночью 22 марта российская армия нанесла удар по морскому порту Николаев. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Администрация морских портов Украины.

Сообщается, что портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Николаевский морской порт – одно из ведущих государственных предприятий транспортной отрасли Украины по переработке, экспортным, импортным, каботажным грузам, обеспечению транзитных перевозок различных грузов, как генеральных, так и навалочных. В соответствии с Законом Украины "О морских портах Украины" функции администрации морского порта Николаев выполняет Николаевский филиал государственного предприятия Администрации морских портов Украины.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 марта Россия нанесла ракетный удар по морскому порту "Ольвия", расположенному на берегу Бугского лимана, в 25 км от Николаева. Территория порта принадлежит катарской компании QTerminals Olvia на правах концессии.