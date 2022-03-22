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Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области

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Оккупанты готовятся к проведению "выборов" на территории Запорожской области
На территории Запорожской области российские военные готовятся к проведению "выборов" проросийской, администрации, районов и городов.

Об этом в Телеграме сообщил спикер ЗОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается города Запорожья и Запорожской области - захватчики осуществляют скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской, администрации районов и городов", - отметил спикер.

Кроме того, по его информации, с целью организации так называемых "российских гумконвоев" захватчики сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КамАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики ранее использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Военные предполагают, что это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область.

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Топ комментарии

  • Dron
    Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение.

    Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

    Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил солат РФ, назовём его "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.

    Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.

    Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
  • Valter Valter
    Окупанты делают ровно столько сколько украинцы им позволяют. Расхерачьте ихнюю *администрацию* и ихние белые машины и они уползут поджав хвост. Или вы как в 2014 хотите опять начать играть по правилам русофашистов?
  • Мобильный крематорий
    Да и насрать. Мир уже прошел ту черту, когда верил кацапам. Сейчас, даже если кацапы роддом в воронеже взорвут, им никто не посочувствует.
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