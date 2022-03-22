Враг накрывает Луганщину "ковровыми" обстрелами и пытается прорваться, - ОВА

В Луганской области города находятся под постоянным вражеским огнем, но с украинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Враг не продвинулся. Города под огнем, но с украинским флагом... Шли бои в Рубежном, Попасной и Кременной, враг не прекращает попытки совершить прорыв именно в этих населенных пунктах, однако безуспешно", - написал глава области и добавил, что за сутки украинские защитники уничтожили 300 захватчиков.

Он отметил, что до сих пор российские захватчики распространяют фейк о полном контроле всей Луганщины, но это их "болезненные выдумки".

"Орки совершают так называемые "ковровые" обстрелы, страдают целые жилые кварталы. Есть много разрушений, ГСЧС не хватает сотрудников, чтобы успеть на все вызовы по пожарам или разрушениям в результате обстрелов", - подчеркнул руководитель ОВА.

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"Для россиян война с Украиной – преступление и позор, от которых они не отмоются и через столетие! Слава Украине! Победим орков!" – подчеркнул Гайдай.