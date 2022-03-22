Лукашенко опять обманул Кремль. Обещал напасть на Украину не позднее 21 марта. Путин в бешенстве, - Геращенко

Задача, которая была поставлена Лукашенко, – это массированное наступление на Львов через Волынь с целью отрезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко опять обманул Путина. Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси. Путин в бешенстве!" – рассказал он.

Читайте также: Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"

"Задача, которая была поставлена ​​Лукашенко, - это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги, ведущие в ЕС и по которым в Украину идет поставка оружия из США, Британии, стран ЕС. Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, включающий в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и бронемашин в армии вторжения РФ", - добавил он.

"В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси. В пользу Украины, чтобы такого переворота не произошло, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть время и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина. Помните у Бориса Акунина в "Статском Советнике" была загадочная метка, которую оставляли эсеры на месте совершаемых ими терактов - "СДД". Она означала - "Сожрите друг друга". Чего мы с вами и желаем подонкам Путину и Лукашенко", - резюмировал Геращенко.