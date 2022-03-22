Новости • Война

Вражеская крылатая ракета сбита на Харьковщине. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов и захватила трофеи на окраине Изюма, - Синегубов

22 59222
Вражеская крылатая ракета сбита на Харьковщине. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов и захватила трофеи на окраине Изюма, - Синегубов
Вооруженные Силы Украины держат позиции, хотя враг и предпринимает попытки продвинуться в сторону Харькова, но все они безуспешны.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли 84 удара разных видов.

"Было зафиксировано нанесение ракетного удара, но сегодня, около 5 утра, мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины в районе Новой Водологи сбили крылатую ракету оккупантов. Среди очередных побед наших Вооруженных Сил Украины – трофеи во время боев с россиянами в окрестностях Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто сбежали с поля боя, бросив технику", - пишет Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Виктор Дийнега
    российское мясо до сих пор верит что победит украинскую мясорубку и прыгает жопой на шнек
  • 1sarmat
    Шо характерно, средств ППО никто нам не поставил, а сбитые ракеты падают как раньше самолеты, наверное к дождю
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости