"Русские сдаются! С техникой": оккупант сдал танк за вознаграждение. ФОТО

Российский оккупант приехал к украинским спецназам на танке и сдался вместе с техникой.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Русские сдаются! С техникой. Несколько дней назад я написал, что есть новости, которые окончательно показывают слом российской армии. Сейчас могу уже рассказать. Хотел вам видео показать, но спецназовцы попросили этого не делать. Русский солдат сдал нам танк за вознаграждение!"

Как это происходило. Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику", - написал Андрусов.

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"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой.Смысла воевать он не видел.Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.Миша рассказал, что еды практически не осталось управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", - добавил он.

"Что с Мишей? Миша получил очень комфортные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после завершения войны и возможность податься на гражданство. До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так, что "русские сдаются ". Еще и с техникой", - подытожил Андрусов.

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