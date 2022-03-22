Новости • Война

Из-за нехватки запчастей единственный в РФ производитель танков - "Уралвагонзавод" остановил работу

12 15939
Из-за нехватки запчастей единственный в РФ производитель танков - "Уралвагонзавод" остановил работу
По имеющейся информации приостановлена работа предприятий корпорации "Уралвагонзавод" в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.

Отметим, что "Уралвагонзавод" - единственное российское предприятие, осуществляющее серийную сборку танков, как для нужд рашистской армии, так и на экспорт. Также из-за проблем с комплектующими возникли сбои в ремонте бронетехники армии РФ.

Несмотря на попытки провести "импортозамещение", реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих – катастрофическая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Аналогов нет": ВСУ уничтожили вражеский опытный танк Т-80УМ2 "Черный орел". ФОТО

Топ комментарии

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Думаю там просто саботажніки і фашисти. Путін, йо%бни по уралвагонзаводу іскандерами!
  • Назар Курта eeb276fe
    Им танки больше не понадобятся. Можно даже не начинать выпуск образцов 1980-х, все равно лет 50 наверное навряд куда то еще посунут.
  • Володимир Д
    Цензор вишукано тролить кацапню: одразу після повідомлення про продаж Мішею танка повідомили про брак запчастин до них у москальского заводу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости