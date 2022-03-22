Чат-бот в Telegram "Найди родных" - реальная помощь украинцам, утратившим связь с родными

Война разлучает с самыми дорогими. Более 3 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами в других странах мира, более 12 миллионов вынужденно покинули свои дома в поисках безопасного места для своих детей, сотни населенных пунктов остались без связи.

Об этом сообщает международное женское движение "За семейные ценности", сообщает UAINFO.org, передает Цензор.НЕТ.

Каждый день каждый украинец просыпается с мыслью: где мои родные и живы ли они?

"Ежедневно мы получаем десятки обращений с просьбой о помощи получить любую информацию о тех, кто эвакуирован, или о тех, кто остается в городах, где продолжаются активные боевые действия.

Отсутствие возможности позвонить родным, потому что телефон либо потерян во время бомбардировки, эвакуации, либо нет возможности подзарядить, потеря жилья, ранения - все это ежедневные реалии семей, разъединенных войной", - глава Международного женского движения "За семейные ценности" Наиталия Садурская.

Команда в составе: ІТ-специалисты во главе с Эдуардом Валием, ОО "Международная ассоциация кибербезопасности" и "Центр методик и координации криптографического развития" (руководитель Ярослав Недзельский) по инициативе Международного женского движения "За семейные ценности" создали чат-бот, который позволит найти тех, с кем утеряна связь, несмотря на то, в какой стране они сейчас находятся.

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Эдуард Валий: "Это очень простая в использовании и, главное, защищенная, конфиденциальная система поиска родных людей, разъединенных войной: лишь несколько данных о себе и номер телефона лица, по которому вы связывались с ним в последний раз".

Ярослав Недзельский: "Мы понимаем, что ситуация в семьях может быть разной. Поэтому с целью защиты предусмотрели обязательность согласия разыскиваемого лица на сообщение места своего настоящего пребывания с тем, кто запрашивает информацию о нем".

Учитывая психологическое состояние семей, разъединенных войной, а также низкий уровень владения современными технологиями старшим поколением, разработчики записали видеоинструкцию, которая поможет каждому легко понять правила пользования чат-ботом.

"Потеряться могут родители, братья, сестры, дети, любимые, родные люди. Эта поисковая система будет работать во всех странах мира и поможет найти каждого. Поэтому всем, кто сменил место жительства, желательно зарегистрироваться. Предоставив возможность родным, которые волнуются за вас, знать ваше местонахождение. Будьте уверенны: ваши персональные данные будут надежно защищены", - сопредседатель женского движения "За семейные ценности" Оксана Владимировна.

Уполномоченный ПУ по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева обращается ко всем органам государственной и местной власти, которые заботятся о вынужденных переселенцах, СМИ, блоггерам с просьбой помочь распространить информацию о чат-боте "Найди родных".

Этот инструмент поможет объединить и найти тех, кого разъединила война.