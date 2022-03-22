Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 22 марта

Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.

Задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил российской федерации, остаются невыполненными. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 22.03.2022 по российскому вторжению.

Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Как отмечается, противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

"В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные мероприятия по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и близлежащих населенных пунктах. После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма", - говорится в сводке.

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На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

Генштаб информирует, что в направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигов. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

"На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова", - отмечают в Генштабе.

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Также сообщается, что на Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

В районе населённого пункта Кременная враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямполь отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии противник оказывал воздействие по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Успехов не имел.

На направлении Донецк - Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка подразделениями "росгвардии" проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое разведал боем, понес потери и отошел.

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