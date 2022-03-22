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Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"

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Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском гуманитарную ситуацию и блокирование российскими войсками "зеленых коридоров", Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.

"Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", - написал Зеленский в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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  • Планшет Студента
    З якого дива? Нам важлива допомога від усіх релігій- окрім РПЦ.
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    Підказую, як вести дипломатичний діалог. Або кабаїв капітулює, або все каське бабло у банку Ватикану конфіскують.
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