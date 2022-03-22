Зеленский отметил государственными наградами 105 защитников Украины
2 6208
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами защитников Украины. Семь украинских воинов были награждены посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Соответствующий указ №157 был подписан гарантом во вторник, 22 марта.
Украинских военных отметили орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украины" и "Защитнику Отчизны".