Нидерланды заморозили российские активы почти на 400 млн евро

Нидерланды заморозили российские активы и сделки на сумму 392 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила во вторник министер финансов Сигрид Кааг.

В общей сложности поступило 188 сообщений о замораживании активов от банков, страховщиков, других финансовых и доверительных учреждений.

Учреждения, в которых находятся российские счета или активы из списка санкций, должны их заморозить, иначе они совершают экономическое преступление.

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