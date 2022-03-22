Шведская косметическая компания Oriflame все-таки уходит из России

Шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении компании.

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"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде", - заявили в Oriflame.

Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ.

Ранее гендиректор Oriflame Магнус Бренстрем назвал российское вторжение в Украину "ужасающей катастрофой", но бренд останется в РФ.

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Oriflame имеет завод в России с 1000 сотрудников и около 1 млн консультантов-реселеров, осуществляющих прямые продажи. В 2021 году на Россию приходилось 16% продаж компании, составлявших чуть больше 1 млрд евро.