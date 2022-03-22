Зеленский – Италии: Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю недвижимость, счета и яхты влиятельных россиян. Поддержите большие санкции

Те, кто приказывает воевать и пропагандирует идеи войны против Украины, используют Италию как место отдыха.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.

"Наш народ, который никогда не хотел воевать. Который такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете. Тех, кто приказывает воевать. И тех, кто это пропагандирует. Почти все они используют Италию как место для отдыха. Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты – от "Шахерезады" и до самых маленьких.

Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они применят его для поисков мира. Чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам.

Поддержите большие санкции против России. Полное эмбарго для торговли, начиная с нефти. Поддержите запрет заходить в ваши порты для российских кораблей. Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и за минирование моря", - убеждает глава государства.

По словам Зеленского, не должно быть никаких исключений из санкционного режима, ни для одного российского банка.

"Не допустите продовольственного кризиса в соседних с вами регионах. Помогите нам. Остановите убийства. Сохраните украинские семьи", – говорит он.

Он также отметил, что эту войну нужно заканчивать как можно скорее.

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