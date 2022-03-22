Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Ряду стран угрожает голод, - Зеленский

Последствия этой войны уже ощущаются во многих частях света. Не только в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время второго видеообращения к Италии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самым страшным будет приближающийся голод для разных стран.

"Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты. Кукуруза, растительное масло, пшеница и многие другие товары. Жизненно необходимые товары, в частности, для ваших соседей. Через море", - отметил глава государства в своем обращении.

Он напомнил, что цены уже растут.

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"Сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи? Напротив ваших берегов..." - добавляет Зеленский.