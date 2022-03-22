Новости • Война

На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин

15 60713
На линии фронта под Киевом исчез журналист Макс Левин
На линии фронта под Киевом исчез известный фотожурналист Максим Левин, последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Об этом сообщила журналистка Елена Максименко, передает Цензор.НЕТ.

"Известный документалист Максим Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Макс Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута-Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

Читайте также: "Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации.

Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Break.

Большинство его документальных проектов связано с войной на Донбассе и в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял Макс Левин.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman", - рассказала она.

Топ комментарии

  • Funt Gor
    Чорнобаївка, не вірю своїм очам, - восьмий раз!!! Во тупі орки!!
  • Solsky Wasyl
    військовослужбовців рф? вони вже показали які вони військовослужбовці, вбивці і мародери.
  • Pawlo Kit
    Восьмий ??? !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости