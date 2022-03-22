Новости • Агрессия России против Украины, Война

Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Метинвест

7 20819
Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Метинвест
Мариуполь был, есть и останется украинским городом. Вопрос сдачи города русским захватчикам не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азовсталь" не остановлена навсегда, мы вернемся в город, - директор Цкитишвили

"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", – пояснил он.

По его словам, Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из разного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои военные корабли.

"Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружен, в нем находилось более 400 тыс. человек. Большинство из них уже три недели скрываются от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбоубежищах, не хватило на столь длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа", - поделился он.

Также он рассказал, что российские агрессоры подвергли обстрелу один из металлургических заводов компании в городе. Но когда Украина выиграет войну, завод обязательно будет отстроен заново, заверил Рыженков.

"Даже после обстрелов мы верим, что сможем возобновить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из Мариуполя будет продолжаться, пока из города не вывезут всех жителей, - Верещук

Напомним, Мариуполь третью неделю находится в блокаде российских оккупантов. В городе гуманитарная катастрофа, нет пищи и воды. Жители выбираются из города на собственных авто под постоянными обстрелами.

В мирных городах их ждут убежища и гуманитарная помощь: компания "Метинвест" обустроила более 5500 мест для переселенцев в городах присутствия.

Также, в кооперации с Фондом Ахметова, в Запорожье доставлены 80 тонн гуманитарной помощи: вся она будет доставлена ​​нуждающимся в ней людям.

Топ комментарии

  • константен
    Тримайтесь, ріднесенькі...допомога обов'язково прийде.

    ВСУ подтверждают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле отрезаны от снабжения и находиться в котле
  • Семен Шкаралупа
    ⚡️Спутник News АТО 🇺🇦 @SputnikATO ⚡️ВСУ подтверждают, что орки в Буче, Ирпене и Гостомеле отрезаны от снабжения. Это реальный котёл. Пора держать ответку за Иловайск!
  • Ирина Правда
    Пишу я, Наталья Дедова.

    9 дней назад, 11 марта, в обед, мой мир рухнул. Две мины. Первая - в нашу спальню. Там я и мама. Вторая - в нашу кухню. Там - Витя.

    Бетон сыпится на голову. Его тут же вдыхают лёгкие. Потом - очень сильный удар в висок и затылок. Кровь капает на банный халат, заливает уши. Маму и меня спасают шапки.

    Я кричу: "Саша!". В ответ: "Мама, я здесь!". Потом, в коридоре, в бетонной пыли, спотыкаюсь о свёкра. У него - ни царапины. И только возле лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю. Я была в нем уверена!

    Последняя фраза: "Саша, у меня нет света!". И Саша даёт фонарик, хотя в комнате - светло. Сонная артерия. Витя живёт ещё около минуты, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом.

    22 года из моих 44 и его 52 - мы были вместе.

    22 года из моих 44 и его 52 - мы дышали одним воздухом.

    22 года из моих 44 и его 52 - мы были телесемьей.

    И 11 марта 2022 года весь наш мир - рухнул. А спустя 4 дня - снова прилёт. И дом - загорается. И горит - несколько суток. Горит, вместе с моим самым лучшим, самым светлым, самым добрым и самым любимым человеком. И от бессилия сердце разрывается на части. От бессилия ты орёшь и плачешь. Плачешь и снова орёшь.

    До отъезда из города я больше не смогла зайти в квартиру. Двери - перекосило. Замок - заклинило. Мы ломали его. Выбивали лутки. Вокруг - грохотало, летели мины, грады. Мир - сходил с ума. Но Витя так и не пустил меня в квартиру.

    Я не знаю, как жить теперь без его: "Мася, я скоро буду!".

    За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купит там круассанов, шоколад... А Витя отвечал: "Сыночек, всё обязательно будет!".

    Спасибо, мой дорогой человек, что все эти годы у нас с Сашей, благодаря тебе, всё было: любовь, забота, нежность, понимание, радость, мечты и путешествия, любимая работа.

    Спасибо за любовь, мой самый лучший Мастер света! Мой самый лучший фотограф! Мой самый лучший коллега! Наш самый лучший сын, папа, муж и зять!

    Прости, что нет твоей могилы. Пусть наш Мариуполь, который ты так любил фотографировать, станет твоим небесным домом.

    Витюша, мы тебя любим, помним и очень скучаем! Береги нас с небес! Будь, пожалуйста, как всегда - рядом! Нашим Ангелом!

    Царствие небесное тебе! И вечная память, мой лучший!

    Помяните, друзья. Сегодня 9 дней.

    Пишу со страницы Надюши Сухоруковой, пока не могу восстановить свою. С 11 марта она и её друзья стали для нас второй семьёй. Витя передал нас в надёжные руки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости