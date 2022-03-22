Оккупанты похитили депутата горсовета Токмака Плаксину
Об этом сообщили в Telegram Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"21 марта около 21:30 работниками МВД РФ, которые дислоцируются в оккупированном городе Токмак, была задержана депутат Токмакского городского совета от ПП "Европейская Солидарность" Плаксина Елена Вячеславовна. Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в комментарии представителя ОВА Ивана Арефьева.
По имеющейся у военных информации, депутат была допрошена сотрудниками ФСБ РФ, находящимися в доме культуры г. Токмак по адресу ул. Центральная, дом 10.
Также в ОВА сообщили о том, что в Бердянске участились конфликты между переселенцами из города Мариуполя и местными жителями.
Обычно конфликты спровоцированы оккупантами и возникают из-за отсутствия горючего в городе, а на единственной работающей заправке отпускают горючее исключительно лицам, которые в паспорте имеют регистрацию в Донецкой области.
Ранее оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка, председателя Мелитопольского райсовета Сергея Прима и нескольких активистов.