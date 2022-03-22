Оккупанты похитили депутата горсовета Токмака Плаксину

Во временно захваченном городе Токмак Запорожской области российские военные задержали депутата городского совета от партии "Европейская Солидарность".

Об этом сообщили в Telegram Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук

"21 марта около 21:30 работниками МВД РФ, которые дислоцируются в оккупированном городе Токмак, была задержана депутат Токмакского городского совета от ПП "Европейская Солидарность" Плаксина Елена Вячеславовна. Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины", – говорится в комментарии представителя ОВА Ивана Арефьева.

По имеющейся у военных информации, депутат была допрошена сотрудниками ФСБ РФ, находящимися в доме культуры г. Токмак по адресу ул. Центральная, дом 10.

Читайте также: В плену от мелитопольской активистки Гайсумовой российские оккупанты требовали подписать два документа: "Я предупредила, что стукачом никогда не была и не буду"

Также в ОВА сообщили о том, что в Бердянске участились конфликты между переселенцами из города Мариуполя и местными жителями.

Обычно конфликты спровоцированы оккупантами и возникают из-за отсутствия горючего в городе, а на единственной работающей заправке отпускают горючее исключительно лицам, которые в паспорте имеют регистрацию в Донецкой области.

Ранее оккупанты похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка, председателя Мелитопольского райсовета Сергея Прима и нескольких активистов.