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Renault возобновил производство на своем заводе в Москве, несмотря на войну РФ против Украины

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Renault возобновил производство на своем заводе в Москве, несмотря на войну РФ против Украины
Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своем заводе в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве, заявив, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".

Решение Renault возобновить производство имеет поддержку французского правительства, являющегося его основным акционером, говорят источники, на которые ссылается Reuters.

Renault имеет контрольный пакет акций автопроизводителя АвтоВАЗ (около 40 тыс. работников).

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На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

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Топ комментарии

  • Костянтин Пелагін
    бойкот рено в украине!
  • Константин См
    Недарма на логотипі - піхва, ************ - вони такі...

  • wittmann1980
    Макарон по этому звонит зайду каждый день. Вот такие они французы.
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