"Укравиапром" просит Зеленского подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабмину. ДОКУМЕНТ

Ассоциация "Укравиапром" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подчинить государственные стратегические ракетостроительные и авиастроительные предприятия Кабинету Министров Украины.

Соответствующее письмо ассоциация "Укравиапром" сегодня направила президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ.

В ассоциации поддержали решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроительных предприятий во главе с ГП "ГосККБ "Луч". Также в письме отмечено, что ДК "Укроборонпром" не справилось с управлением стратегическими государственными предприятиями в условиях военного положения.

"В условиях военной агрессии Российской Федерации некоторые из руководства ДК "Укроборонпром" продемонстрировали свою несостоятельность к оперативным решениям по управлению предприятиями, по сохранению их материально-технической базы, предоставлению финансовой помощи работникам предприятий", - говорится в письме.

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В "Укравиапроме" настаивают на скорейшем выводе ракетостроительных и авиастроительных государственных предприятий с ДК "Укравиапром" и создании ракетостроительного и авиастроительного холдингов, что предусматривает реформа этих отраслей, которая была начата еще в прошлом году.

"Мы поддерживаем позицию трудового коллектива ГП "ГосККБ "Луч" и обращаемся к Вам с просьбой принять решение о неотложной передаче ГП "ГосККБ "Луч" в сферу управления Кабинета Министров Украины для дальнейшего формирования холдинга ракетостроения. A также, учитывая наши предварительные предложения, с целью сохранения стратегических предприятий авиастроения просим принять решение о безотлагательной их передаче в сферу управления Кабинета Министров Украины с целью формирования холдинга "Антонов", как это планировалось ранее", - отмечено в письме.

Письмо подписали президент ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, глава Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич, глава Объединения организаций работодателей авиационной промышленности Украины Владимир Коробов.