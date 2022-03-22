Через 2-3 дня армия РФ предпримет очень сильную попытку полностью захватить Мариуполь, - Грозев
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
То условное затишье, которое происходит сейчас и сопровождается атаками на гражданские объекты и мирное население, он считает заполнением времени до тех пор, когда "новая стратегия принесет свои плоды".
По его словам, сейчас Россия использует передышку для пополнения логистических арсеналов и самой армии РФ:
"Так выглядит, что эта передышка будет продолжаться еще 2-3 дня. Называть ее передышкой жестоко, потому что в то же время умирают люди, но с военной точки зрения это именно это. Ожидаю, что через 2 дня будет очень сильная попытка реально захватить Мариуполь полностью , а не только ограничить и уничтожать гражданское население. По нашим данным, это задача, которую Путин дал Генштабу, так же, как когда-то было задание взять Киев.
Продолжается накопление войск из 41-й и, кажется, из 30-й армии, южной, восточной и центральной армий – чтобы заполнить дыры", – сказал он.
По его мнению, вся техника, которая сейчас подтягивается к украинской границе, дойдет примерно через 2 дня.