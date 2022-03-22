ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго призывают международные энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией

Крупнейшие энергетические компании Украины призвали международный бизнес приостановить закупку российских энергоресурсов и поставку технологий и комплектующих для российского топливно-энергетического комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, открытое обращение подписала компания ДТЭК и государственные "Укрэнерго" и "Нафтогаз".

"Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Отказаться от покупки российских энергоресурсов и запретить поставки туда комплектующих и технологий. Это касается как газа, угля и электроэнергии, так и производства двигателей, турбин, шахтного и другого энергетического оборудования. Не может страна, целенаправленно сбрасывающая бомбы на приюты с детьми, пользоваться техническими и интеллектуальными достижениями цивилизованного мира", - говорится в обращении, опубликованном на сайте ДТЭК.

Украинские компании подчеркнули, что, несмотря на требование Международного суда ООН прекратить войну и истребление мирного населения, Россия продолжает бомбить города и устраивать гуманитарную катастрофу. Поэтому единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств для ее продолжения.

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"Каждый доллар, уплаченный России, приводит к новым жертвам и разрушениям. От имени сотен тысяч работников топливно-энергетического комплекса призываем вас прекратить поддерживать российскую экономику, пока эта страна не остановит варварскую войну против Украины", - говорится в обращении.

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