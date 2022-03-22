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Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский опубликовал фото последствий обстрелов мирных украинских городов с вопросом: сколько еще нужно жертв для закрытия неба над Украиной.

Фотографии глава государства распространил на своем Телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" - подписал Зеленский фото, зафиксировавшее разрушение мирной инфраструктуры российскими захватчиками.

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Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 01
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 02
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 03
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 04
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 05
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 06
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 07
Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский 08

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Топ комментарии

  • Olexandr Chornogorodskij
    Стільки скільки ваша команда закатала гроші в асфальт,просрала закупівлю касок броніків,зупинила ракетну програму! Може досить нити? Ворушись курво! Діставай засоби ППО та прибери свого захвоза з потоків гуманітарного грузу!вранці НАТО ******,бо нас шашлики дороги.вввечепі НАТО помагай! Знов вранці НАТО ****..ве бо небо не закриває,ввечері НАТО єдина гарантія безпеки...чомусь згадується пісня жадана: а те що я не можу мислити логічно,так я не такий навіть фізіологічно...
  • MAKAROV ddf66d11
    А может не нужно было тратить десятки миллиардов на дороги, а потратить на пво?
  • SlavaGeroyam
    А скільки народ тобі казав треба озброюватись, а ти все асфальт, інститут майбутнього, ******* і Ху...юся....все робив навпаки .
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