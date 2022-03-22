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Арестович: Чернобаевка 7,5. Ночью наши попали во вражеский "Смерч". Днем оккупанты запустили ракету, но она упала на скопление их техники. Начался пожар

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Арестович: Чернобаевка 7,5. Ночью наши попали во вражеский "Смерч". Днем оккупанты запустили ракету, но она упала на скопление их техники. Начался пожар
ВСУ в очередной раз атаковали позиции российских оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"По Чернобаевке на сегодняшний день. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им немного насыпали. В общем испугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - пишет Арестович.

"Но это еще не все. Днем они совершили пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар.) Словом, Чернобаевка 7,5

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Топ комментарии

  • ladyar
    Это уже целый сериал.
  • Стороннімв Богдан
    Veteran British sniper who came out of retirement to join Lads' Army taking on Putin's forces says Kyiv will never fall to the Russians because Ukrainians are fighting 'like the Taliban on steroids'
    Британський снайпер-ветеран, який вийшов із пенсії, щоб приєднатися до армії хлопців, протистояти військам Путіна, каже, що Київ ніколи не впаде перед росіянами, тому що українці воюють «як Талібан на стероїдах»
  • Мистер Икс 00711c20
    Чернобаевка это место заговорённое , не надо было кацапам туда лезть ,теперь весь ******** станет Чернобаевкой !
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