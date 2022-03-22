Арестович: Чернобаевка 7,5. Ночью наши попали во вражеский "Смерч". Днем оккупанты запустили ракету, но она упала на скопление их техники. Начался пожар

ВСУ в очередной раз атаковали позиции российских оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы ОП Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"По Чернобаевке на сегодняшний день. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им немного насыпали. В общем испугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - пишет Арестович.

"Но это еще не все. Днем они совершили пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар.) Словом, Чернобаевка 7,5

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чернобаевка, боевые комары, жареные рашисты и... Царев!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО