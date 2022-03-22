Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев

Главный редактор расследовательного сайта Bellingcat Христо Грозев считает, что войска российских оккупантов поняли, что их тыл на украинской территории не всегда является тылом, поэтому меняют стратегию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня.

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Он предполагает, что этим объяснимо высокое количество смертей среди российского генералитета на войне с Украиной.

"Новая стратегия, которую они готовят, - практически каждая позиция должна быть защищена двумя кольцами. То есть внешнее нападающее кольцо и заднее кольцо, которое будет охранять первое кольцо от украинцев, которые атакуют с тыла", - отметил он.

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