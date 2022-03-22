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Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев

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Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев
Главный редактор расследовательного сайта Bellingcat Христо Грозев считает, что войска российских оккупантов поняли, что их тыл на украинской территории не всегда является тылом, поэтому меняют стратегию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня.

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Он предполагает, что этим объяснимо высокое количество смертей среди российского генералитета на войне с Украиной.

"Новая стратегия, которую они готовят, - практически каждая позиция должна быть защищена двумя кольцами. То есть внешнее нападающее кольцо и заднее кольцо, которое будет охранять первое кольцо от украинцев, которые атакуют с тыла", - отметил он.

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Топ комментарии

  • olele
    русскій?.. нах*й!..

    ...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
    Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

    Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
  • Maksim Perepelitca
    Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
  • Elena Zhmariova
    Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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