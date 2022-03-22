Новости • Война

Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет

40 30379
Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет
Защитники Украины сбили один из вражеских самолетов, нещадно уничтожавший украинский город Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"", – говорится в сообщении.

Читайте также: Вражеский истребитель сбит под Чугуевом, - Синегубов

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Муад Дибб
    ну шо сотка літаків вже є?!
  • Ksenia VB
    Нарешті.
  • abibas
    Юбилейный? Сотый?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости