Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет

Защитники Украины сбили один из вражеских самолетов, нещадно уничтожавший украинский город Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"", – говорится в сообщении.

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