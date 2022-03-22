Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня 2 самолета и беспилотник
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Силами ПВО Днепропетровской области уничтожены 2 самолета и беспилотник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинских защитников из Воздушного командования "Схід"
"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели в Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", - говорится в сообщении.