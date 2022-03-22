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Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня 2 самолета и беспилотник

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Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня 2 самолета и беспилотник
Силами ПВО Днепропетровской области уничтожены 2 самолета и беспилотник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинских защитников из Воздушного командования "Схід"

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"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели в Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора. Держим строй! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Судя по всему, к северо-западу от Киева целая рашистская армия попала в окружение - она отрезана от остальных российских сил. Рашистским оккупантам теперь светит превращение в шашлыки. Давайте ВСУ, не подведите!!!

  • Elena Zhmariova
    Согласна целый день слушать сирены, если при этом сбивают вражеских летунов!
  • vadyan
    102 !!!
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