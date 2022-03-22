Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду. Уничтожена железнодорожная станция и рельсы, погиб один человек, - ОВА

Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию ​​остановлено на неопределенное время", - написал он.

Читайте: Силы ПВО Днепропетровщины уничтожили за сегодня три вражеских воздушных цели