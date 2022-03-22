В НАТО считают, что Беларусь в ближайшие дни может вступить в войну на стороне РФ, - CNN

США и НАТО считают, что Беларусь "в скором времени" может присоединиться к России в ее войне против Украины.

Об этом CNN сообщили чиновники США и НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Военный чиновник НАТО заявил, что все более "вероятно", что Беларусь вступит в конфликт.

"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы что угодно", – пояснил он.

"Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию. По мнению этого источника, это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны", - отмечает издание.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО сказал, что Альянс оценивает, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление против Украины".

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Военный чиновник НАТО заявил, что окончательное решение по участию Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что белорусские силы участвуют в боях в Украине.

"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос такой: хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Участие дестабилизирует Беларусь", – сказал чиновник.

Чиновник не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что Россия может попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину от ее западной границы.

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