В НАТО считают, что Беларусь в ближайшие дни может вступить в войну на стороне РФ, - CNN
Об этом CNN сообщили чиновники США и НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Военный чиновник НАТО заявил, что все более "вероятно", что Беларусь вступит в конфликт.
"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы что угодно", – пояснил он.
"Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию. По мнению этого источника, это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны", - отмечает издание.
Высокопоставленный представитель разведки НАТО сказал, что Альянс оценивает, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление против Украины".
Военный чиновник НАТО заявил, что окончательное решение по участию Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что белорусские силы участвуют в боях в Украине.
"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос такой: хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Участие дестабилизирует Беларусь", – сказал чиновник.
Чиновник не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что Россия может попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину от ее западной границы.