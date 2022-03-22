США обладают доказательствами того, что войска РФ умышленно обстреливают гражданскую инфраструктуру в Украине, - CNN

У Соединенных Штатов есть "явные доказательства" того, что российские войска намеренно обстреливали гражданскую инфраструктуру, больницы и места укрытия в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник по обороне США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена "помогает предоставить доказательства" расследованиям, которые продолжаются о том, совершает ли Россия военные преступления.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства продолжающимся многочисленным расследованиям, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и умышленных атак на гражданские объекты и на народ Украины", - сказал чиновник.

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