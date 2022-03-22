ЕС постарается как можно быстрее избавиться от энергозависимости от РФ, - Шольц

Евросоюз будет прилагать максимум усилий для того, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ, но пока не может позволить себе полностью от нее отказаться.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В том, что касается введения эмбарго на импорт энергоносителей, позиция ФРГ, по словам ее канцлера, "не изменилась", и такова же, по его словам, позиция "очень многих" других стран, зависимых от импорта российских углей , нефти и газа даже больше, чем ФРГ.

Впрочем, добавил Шольц, было принято решение как можно быстрее избавиться от зависимости от российских энергоносителей, для чего нужно построить инфраструктуру и заключить договоры с поставщиками. Итак, если удастся достичь диверсификации очень быстро, эффект наступит автоматически".

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