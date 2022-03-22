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Европа должна осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ, - Подоляк

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Европа должна осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ, - Подоляк
Российская пропаганда распространяет мнение, что Европу нужно поставить на колени, так же раньше она говорила о необходимости уничтожить Украину.

Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
  • Тарас Олексій daef7e51
    Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
  • віктор федорович 31ee1569
    Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
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