Европа должна осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ, - Подоляк

Российская пропаганда распространяет мнение, что Европу нужно поставить на колени, так же раньше она говорила о необходимости уничтожить Украину.

Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - говорится в сообщении.

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