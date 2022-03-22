Призываем украинцев не спешить возвращаться в покинутые дома, - МВД

В Министерстве внутренних дел призвали тех граждан, которые покинули свои дома, но хотят вернуться, сохранять спокойствие и избегать поспешного возвращения в свои покинутые дома.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения в покинутые дома, поскольку там может ожидать, среди прочего, брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки и многое другое, что не подготовленный глаз рядового гражданина, может не заметить", – проинформировал он.

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Енин призвал украинцев подождать возвращения власти и соответствующей зачистки того или иного населенного пункта, среди прочего, силами Нацполиции, и соответственно зеленого света со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС.

"Только после того мы можем говорить о возвращении в дома за самыми нужными вещами, одеждой и т.д.", - уточнил он.