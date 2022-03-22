Десантники на Николаевщине сбили "Иглой" российскую крылатую ракету: 400 кг тротила летели в направлении Кропивницкого

Львовские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

Об этом в Facebook сообщают Десантно-штурмовые войска, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны, в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого.

Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (который несла в себе ракета-убийца), упала на мирный город", - говорится в сообщении.

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