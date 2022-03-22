В Киеве возобновляют проведение плановых операций, - КГГА

В столице возобновляют проведение плановых операций, которые позволяют избежать тяжелые последствия для здоровья пациента.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В ситуациях, когда неэкстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно.

Медучреждения в настоящее время могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств, если не заняты более 50% коечного фонда хирургического профиля. Ведь в условиях военного положения необходимо иметь резерв кроватей для раненых и тех, кто не имеет шансов выжить без врачебного вмешательства.

Человек, нуждающийся в плановой операции, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного консультативно-диагностического центра, чтобы определиться относительно необходимости выполнения операции или ее отсрочки.

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