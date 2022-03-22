США и европейские партнеры готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг, - советник Байдена Салливан
10 57650
США и их западные партнеры намерены в четверг объявить новые санкции против России.
Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о контактах Байдена с союзниками в Европе.
В то же время Салливан отметил, что администрация США и ее союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения.