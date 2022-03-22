Как действовать, если вас захватили в плен: советы Центра противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал советы на случай попадания в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, советы опубликованы в телеграм-канале Центра.

1. Будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно. Не сопротивляйтесь оккупантам, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас или отговорить от их плана. Не нарушайте установленные правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий.

2. Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.

3. Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным – это также провоцирует на агрессию.

4. Если дают – ешьте, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивление. В случае потери сил вы не сможете убегать.

5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.

6. Ни в коем случае не демонстрируйте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.

7. Не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Старайтесь выжить ради них.

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