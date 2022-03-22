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Польские войска помогут Украине? День 27. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

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26-й день Народной войны Украины

Стрим Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича о возможной помощи Украине польских войск.

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Топ комментарии

  • клаус хаус
  • Vladyslav Namram
    Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
  • Ksenia VB
    Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
    Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
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