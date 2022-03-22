Зеленский примет участие в саммите НАТО в видеоформате, - Никифоров
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Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в видеоформате.
Об этом во время телемарафона заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина будет принимать там активное участие. Какое именно мы пока определяем. Как минимум, это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, разумеется, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - сообщил он.
По словам Никифорова, глава государства будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.