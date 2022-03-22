Куратор харьковских "слуг народа" Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает УП со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении издания передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотевка". Целью указано "временное проживание".

А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26.02.2022. Хотя в момент пересечения границы в базе указывается период пребывания до 10 марта.





Издание отмечает, что Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ЧП "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17:34.

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Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.





В "Слуге народа" опровергли, что Слюсарев является членом политсовета. Они объяснили, что Слюсарев действительно был избран членом политсовета, но поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии.