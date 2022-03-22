После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк
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Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили после недельного плена у российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю содержали в подвальных помещениях.
С первых часов после плена Киричко сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.
"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", - заявил Киричко.