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После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк

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После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк
Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили после недельного плена у российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю содержали в подвальных помещениях.

С первых часов после плена Киричко сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", - заявил Киричко.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Голову, а не главу.
  • Valter Valter
    Я бы осторожно относился к освобожденным из плена.
  • KosAn30 JT26
    Так жирик и помрет на койке больничной не увидев ядерный пепел над кремлем)))
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