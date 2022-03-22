На Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли, - депутат Хлань

В Херсонской области с апреля российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал депутат облсовета Сергей Хлань.

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"Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, наконец дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", - рассказал он.

Депутат призвал игнорировать расчет в рублях, ведь "рубли это никчемная бумага", а главное, что Херсонщина – это Украина!"

"Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем!", - добавил Сергей Хлань.

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Напомним, в Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили против людей оружие.

Во вторник херсонцы снова вышли на мирный митинг против российской агрессии, и российские военные снова использовали против них силу. Есть пострадавшие и задержанные.