Украинские войска "способны и хотят" вернуть себе утраченные территории, - чиновник Пентагона

Чиновник Пентагона выразил мнение, что Вооруженные силы Украины "Способны и хотят" вернуть себе утраченные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом CNN заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

По словам высокопоставленного чиновника по оборонному ведомству США, украинские войска пытаются вернуть территорию, которую завоевали россияне за последние несколько дней, назвав их "способными и желающими" это сделать.

Чиновник привел примеры того, как украинцы дерутся за возвращение Херсона, а также вытесняют российские войска с северо-востока от Николаева, чтобы они были вынуждены изменить позицию к югу от города.

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Чиновник предупредил, что США не могут сказать, являются ли эти шаги частью "широкого оперативного плана" украинцев или нет.

По словам чиновника, украинская оборона была "ловкой".