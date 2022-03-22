Украина не сможет выиграть войну без наступательных вооружений и ракет средней дальности, - Ермак

Российские оккупанты не достигли поставленных целей быстро. Агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны учитывать, что война идет на нашей территории. Что гибнут наши люди. Разрушаются наши города. Наши вооруженные силы и граждане держатся с сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. В нашем случае - сдерживания, а не агрессии", - подчеркнул он.

По словам Ермака, без полноценного ленд-лиза Украина может только обороняться.

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"Но невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские и баллистические ракеты на далеком расстоянии. Однако нам ее не дают. Как не дают истребителей. Нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет", - подытожил глава ОП.