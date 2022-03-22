Siemens приостановил контракт с "Российской железной дорогой" на поставки "Сапсанов"

Немецкий концерн Siemens приостановил контракт с "Российской железной дорогой" на поставку новых высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Медуза.

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"Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке", - сказал гендиректор российской железной дороги Олег Белозеров в Совете Федерации.

В 2021 году, по его словам, российская железная дорога приобрела три новых подвижных поезда "Сапсан". В настоящее время они проходят сертификацию. Первый поезд планируется запустить до июня 2022 года.

Ранее Siemens сообщал, что продолжит техническое обслуживание своих поездов, поставленных на российскую железную дорогу.

Немецкая компания Siemens участвовала в производстве высокоскоростных поездов "Сапсан" и электричек "Ласточка". На фоне войны в Украине компания объявила о прекращении поставок в Россию.

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Ранее французская машиностроительная компания Alstom, производившая поезда "Аллегро" для скоростной линии между Петербургом и Хельсинки, в марте также приостановила сотрудничество с Россией и заморозила поставки и инвестиции.