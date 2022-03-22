В Европарламенте назвали Россию государством-террористом

На международном уровне, в частности, на уровне ООН, должна начаться дискуссия о признании России террористическим государством.

Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-главнокомандующий Силами Обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал-лейтенант Риго Террас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о признании России изгнанником, террористическим государством, как Афганистан, или организацией, как Талибан. Внутренне я согласен с такой инициативой, безусловно, Россия является террористическим государством, вопрос лишь в возможности проведения такой юридической процедуры. Задание в том, может ли ООН официально заявить об этом. Нам нужно найти или создать юридическую процедуру для такого признания (России террористическим государством – ред.)", - заявил экс-главнокомандующий Эстонии.

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"Это должна быть дискуссия на уровне ООН, так как это процесс, к которому должны быть вовлечены все государства мира", - считает политик.

"Фактически, Россия – это фейковое и террористическое государство", - резюмировал депутат Европарламента Риго Террас.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу о необходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлением о поддержке инициативы выступил ряд мировых политиков.

В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, лорд Алекс Карлайл, ранее работавший независимым консультантом по законодательству Соединенного Королевства Великобритании в сфере терроризма, заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ, такие как армия, военно-морской флот, военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

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Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопросы российского государственного терроризма.

Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники гражданского парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим как террористический.