Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она находится в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал он журналисту.

"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно (ядерное оружие. – Ред.) может быть применено в соответствии с нашей доктриной", – добавил Песков.

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