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Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

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Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков
Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она находится в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал он журналисту.

"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно (ядерное оружие. – Ред.) может быть применено в соответствии с нашей доктриной", – добавил Песков.

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    Victor Tregubov

    Я не люблю говорить за всю Одессу, но, вероятно, все же выражу общеукраинское мнение.

    Знаете, что объединяет молодых дам, зрителей боев Кличко и Вооруженные силы Украины?

    Фраза "И это все?"

    И это все, дорогие россияне? Это тот конец света, которым вы нас пугали? Коротковат конец, вынуждены признать.

    Это ваши нанотехнологии? Каски 43-го года? Или вы о среднем росте призывника?

    Это ваш великий бессменный лидер? Опухший от стероидов сенильный хомячок?

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    Вот этот вот мохнатый клован, который стишочек про бандеровцев Дедушке Морозу со стульчика прочел - это тот самый Рамзан Кадыров, которым в России детей пугают? Степан, не убивай его, возьмешь дочке на утренник.

    А Великий Российский Космос - это Рогозин, да? Рыхлый стареющий зигомет, устраивающий безответные твиттер-баттлы с Илоном Маском и рассказывающий про вирусы, снижающие рождаемость у русских женщин? Дима, единственный такой вирус - твоя фотография.

    А военпром - это тот, который самостоятельно даже бронеплиты для танков делать не может?

    Вот эти вот облезлые гоблины по полтора метра ростом - это тот самый великий псковский десант, да? Которых хочется не столько убить, сколько накормить и подарить им наколенники?

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    Воистину, главный экспортный продукт России - не нефть, а понты. Признаться, мы повелись. Пусть в меньшей степени, чем западные спецы, которые по привычки видели в России СССР, а не плохую под него подделку, но тоже повелись. Мы реально считали, что у России есть вторая в мире армия, новое вооружение и бойцы с какой-то выучкой. Мы даже первые дни ждали - ну где? В смысле, когда закончатся эти анальные гномы и начнутся те, которых мы в кино видели.

    Когда мы поняли, что это они и есть, треск от разрыва шаблонов взрывы заглушил.

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    Дорогие патриоты Россосии, хрен бы с тем, что вы экономику просрали и скоро просрете армию. Вы в этой войне безнадежно похоронили самое главное. Теперь все знают, что вы на самом деле из себя представляете, и каков реальный объем вашего величия. Что вы не то что не глобальная сила - вы и на региональную не тянули даже по состоянию на прошлый год. А по состоянию на следующий - попомните мои слова - вы еще будете мечтать о том, как догнать по средней зарплате Молдову.

    И хрен удастся.
    #мненестыдно
  • хрен
    яке буде прикре самогубство! премію Дарвіна в студію !!
  • Lvbnhj
    Воно...***...
    Як і 70 % касабів.
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
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