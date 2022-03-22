Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова
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Кремлевским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении.
Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны.
Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – говорится в сообщении.