Российские пропагандисты Киселев и Скабеева получили статус подозреваемых в Украине, - Венедиктова

Кремлевским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые. Другие подробности очевидны, поэтому не отнимаю ваше время. Последствия тоже очевидны.

Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", – говорится в сообщении.

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